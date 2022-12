Homem é alvejado por balas no Itapoã

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com 5 a 7 perfurações de bala por arma de fogo. A vítima, que ficou em estado grave, foi encontrada na QL 06, Conjunto “B”, Itapoã – DF. O rapaz, de 19 anos, foi encontrado consciente, com suor intenso, palidez, sinais de estado de choque, com diversos ferimentos na região do tórax e abdômen. De imediato foi feita a estabilização do paciente e transporte ao HRPa. A motivação dos disparos não foi divulgada.