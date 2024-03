Homem de 75 anos é preso pela PMDF, após agredir a namorada e mantê-la em cárcere privado

A vítima reclamava de dores no braço e na cabeça. Ela foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga

Na madrugada deste sábado (9), a Polícia Militar prendeu um homem de 75 anos que agrediu e manteve a namorada em cárcere privado, no Setor Habitacional Arniqueiras. Ele foi preso após a Operação Gerente, que envolveu diversas unidades da PMDF.

Por volta das 2h30, um policial militar do 28º Batalhão, soldado Danilo, que estava de folga em sua casa, ouviu o vizinho agredindo a companheira. O policial acionou as viaturas da área e tentou falar com o agressor, mas este ameaçou atirar contra o policial caso interferisse.

Equipes do 17º Batalhão e do Bptran chegaram ao local e tentaram contato com o agressor, mas sem sucesso. Os policiais tentaram acessar o local pelos muros das casas vizinhas e, neste momento, foi possível ver a mulher pedindo socorro e sendo arrastada para o interior do imóvel.

Como os muros eram muito altos, dificultando a entrada segura no lote, foi preciso acionar a Operação Gerente para tentar negociar a rendição do homem e a libertação da vítima. Equipes do Batalhão de Operações Especiais foram ao local e, depois de cerca de uma hora de negociação, o agressor se entregou.

A vítima reclamava de dores no braço e na cabeça. Ela foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga. O homem foi conduzido à 21ª Delegacia para registro da ocorrência.