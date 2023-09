Homem de 52 anos morre na BR-060

Acidente ocorreu no km 1 da rodovia, sentido Goiânia

Um homem de 52 anos morreu após cair de motocicleta no km 1 da BR-060, sentido Goiânia, na tarde desta quinta-feira (7). A dinâmica do acidente não foi informada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Quando os bombeiros chegaram, encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória. Após 45 minutos de tentativas de reanimar o motociclista, o óbito foi confirmado pela equipe médica do CBMDF.

Durante o atendimento, duas faixas foram interditadas sentido Goiânia, o que deixou o trânsito carregado. Em determinado momento, a aeronave do CBMDF precisou pousar na pista no sentido Brasília, fechando, assim, todas as faixas por um período.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.