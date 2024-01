Homem de 45 anos morre afogado no Lago Paranoá

O incidente ocorreu nas proximidades da famosa Ponte JK

No último domingo (21), um homem de 45 anos morreu após afogamento no Lago Paranoá, em Brasília. O incidente ocorreu nas proximidades da famosa Ponte JK, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com relatos dos bombeiros, a vítima estava nadando quando desapareceu sob as águas. Testemunhas afirmaram que ele se encontrava a alguns metros da margem, próximo à ponte, no momento em que foi perdido de vista.

As equipes de mergulhadores de resgate iniciaram as buscas às 15h45, utilizando técnicas especializadas de varredura em operações aquáticas. Após alguns minutos de esforço incansável, a vítima foi localizada submersa a aproximadamente 10 metros da margem e em uma profundidade média de dois metros.

Após ser retirado da água, os bombeiros dedicaram 40 minutos ao protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Infelizmente, apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local.

O CBMDF mobilizou quatro viaturas terrestres, duas viaturas aquáticas e uma aeronave.