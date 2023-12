Homem de 45 anos é atropelado por caminhonete e morre na BR-020

O condutor da caminhonete nada sofreu, permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia

No final da noite da última sexta-feira (29), o acidente aconteceu na BR 020, sentido Formosa-GO, próximo ao viaduto de acesso a São Gabriel-GO.

Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com um atropelamento de pedestre por uma caminhonete Toyota/Hilux de cor prata.

A vítima do atropelamento, sexo masculino, não identificado, de aproximadamente 45 anos, foi encontrado ao solo, foi avaliado pelos socorristas, estava com múltiplas fraturas e sem os sinais vitais, após a regulação médica foi declarado o óbito no local.

O condutor da caminhonete nada sofreu, permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia e relatou que trafegava no sentido Formosa-GO, quando uma pessoa apareceu de repente na BR 020, não tendo como evitar o acidente.

Duas faixas da rodovia foram fechadas para o atendimento da ocorrência.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).