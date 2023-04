CPI aprova requerimentos para conhecer agenda de generais e ex-ministro

A Corregedoria da PMDF também vai fornecer a relação de procedimentos que apuram condutas de policiais por atuação nos atos antidemocráticos

Em mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), foi aprovado o requerimentos de informações para tomar conhecimento de todos compromissos registrados em agenda e as visitas recebidas por diversas autoridades como ex-ministros e generais do exército.

A comissão terá acesso sigiloso aos documentos de agendas do general Augusto Heleno, ex-ministro Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI); Anderson Torres, enquanto ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; e general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, chefe do Comando Militar do Planalto (CMP).

Além disso, os parlamentares também aprovaram requerimento para a Corregedoria da PMDF fornecer a relação de procedimentos que apuram condutas de policiais por atuação nos atos antidemocráticos dos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, com a indicação nominal dos policiais investigados em cada inquérito.

“Registro que toda a relação de documentos será recebida de forma sigilosa”, garantiu o presidente da CPI, deputado Chico Vigilante (PT).