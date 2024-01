Homem cai de varanda e fica ferido no Park Way

O fato aconteceu na SMPW. O homem despencou da varanda de uma obra

Um homem caiu de uma altura de três metros no Park Way nesta segunda-feira (22). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O fato aconteceu na SMPW. O homem despencou da varanda de uma obra.

A vítima, de 35 anos, foi avaliada e apresentou uma suspeita de fratura da coluna. Foi atendido pelo CBMDF no protocolo de trauma, e transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Para o atendimento foi acionado o apoio do resgate aéreo, com a equipe médica de suporte avançado, mas o transporte foi realizado por meio terrestre.

O local ficou aos cuidados do responsável pela obra.