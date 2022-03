Homem bebe e se afoga no Lago Paranoá

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar o socorro. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima já fora d’água

Um homem se afogou no Lago Paranoá após fazer ingestão de bebidas alcoólicas. O acidente aconteceu próximo à Concha Acústica, ao lado do restaurante O Rei do Camarão no início da tarde desta sexta-feira, 11.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar o socorro. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima já fora d’água. Estava inconsciente, porém com pulso (radial e carotídeo).

Foram realizados procedimentos de lateralização de segurança, manobras com respirador manual, oferta de O2 (oxigênio), aquecimento, monitoramento dos sinais e transporte via terrestre ao IHBDF.

O homem que retirou a vítima da água informou que ele fez ingestão de bebida alcoólica e ficou submerso por aproximadamente 1 minuto.

Neste caso, o acionamento rápido do CBMDF pelo 193 foi essencial para o sucesso do salvamento.

*O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos do uso de bebida alcoólica junto à prática de esportes aquáticos.