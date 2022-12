Homem atira contra policiais e acaba morto

Indivíduo transportava cerca de 10 kg de maconha em um veículo. Ele tentou fugir quando viu uma blitz e, em seguida, abriu fogo contra os PMs, que revidaram

Um homem de 35 anos foi morto após confronto com a Polícia Militar (PMDF) na noite de sexta-feira (16), na DF-180, no Gama. A corporação havia montado ponto de bloqueio na via para coibir o tráfico de drogas na região.

O indivíduo tentou fugir por uma estrada de chão quando avistou a blitz. Os policiais suspeitaram da atitude e iniciaram perseguição ao carro, que contava com motorista e passageiro. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle e bateu o carro em uma árvore.

O passageiro do carro se escondeu na mata e não foi localizado. Já o motorista abriu fogo contra os PMs, que revidaram e o acertaram. “Os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros (CBMDF) para socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital”, informa a PMDF.

No carro dos suspeitos, foram encontrados cerca de 10 quilos de maconha divididos em tabletes. A droga foi levada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O homem que acabou morto possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, ameaça, porte de arma, embriaguez ao volante e desacato.