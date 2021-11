Homem ameaça irmão com arma de fogo em Taguatinga por causa de inventário

Informações fornecidas pelo Copom (190) levaram a equipe policial até o local, onde os policiais fizeram contato com a vítima

Por Juliana Pimentel

Por volta das 19h da última quinta-feira, 11, um homem de 48 anos foi preso por ameaça e posse irregular de arma de fogo. O suposto crime ocorreu na QNM 39, conjunto I, em Taguatinga. O suspeito teria ameaçado o irmão, de 33 anos, por desentendimento por conta de um inventário.

Informações fornecidas pelo Copom (190) levaram a equipe policial até o local, onde os policiais fizeram contato com a vítima. De acordo com ele, o irmão o ameaçou e se trancou no quarto, junto com a namorada de 48 anos.

Alterado, o autor das ameaças se recusava a abrir a porta para permitir que a namorada deixasse a residência. Os policiais visualizaram pela janela o momento em que o homem manuseou a arma de fogo, e entraram no cômodo.

Ainda no local, durante busca domiciliar, foram localizadas uma espingarda calibre 22 e duas munições sobressalentes, que teriam sido usadas como instrumento no crime de ameaça.

A vítima manifestou interesse em representar contra seu irmão. Diante das situações flagranciais, os três envolvidos foram encaminhados para 12ª DP para medidas cabíveis.