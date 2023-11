Homem agride ex companheira e ex sogra em Santa Maria

Após a agressão, o homem trancou-se armado com uma faca na residência

Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para responder a uma ocorrência envolvendo um homem que, após um conflito com a ex-companheira, trancou-se armado com uma faca na residência do casal em Santa Maria.

Inicialmente, informações preliminares indicavam que a mulher estaria sendo mantida como refém pelo ex-marido. No entanto, a PMDF confirmou que a situação envolvia uma briga e que a ex-companheira havia deixado a residência com seus filhos e sua mãe.

Durante o desentendimento, o homem teria agredido fisicamente tanto a mulher quanto a ex-sogra. Os vizinhos, ao presenciarem a situação, prontamente acionaram a polícia, que conseguiu assegurar a saída das mulheres do local.