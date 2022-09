Homem acusado de violência doméstica atira em PM e acaba morto

Depois de roubar a arma e atirar em uma policial, o acusado de violêcnia doméstica foi alvejado e morreu no local

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica na quadra 125 de Samambaia.

Ao chegar no local, um homem, filho da solicitante da ocorrência, entrou em luta corporal com um dos policiais militares, quando conseguiu acessar a arma do PM e efetuou um disparo, acertando o braço de uma agente.

Então, a equipe da PM respondeu disparando contra o homem, que faleceu no local. A policial foi socorrida, levada ao hospital e está estável.

A mãe do rapaz já tinha uma medida protetiva contra o filho, e na manhã de terça (6), havia sido acionada para o mesmo endereço, mas enquanto ela se escondia na casa de uma vizinha, o filho fugiu do local.