Homem acusado de feminicídio é preso em Formosa (GO)

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (26) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 020, em Formosa (GO). Ele estava sendo procurado pela Justiça da Bahia pelos crime de feminicídio e homicídio ocorridos em 13 de março deste ano, no Município de Campo Alegre de Lourdes (BA).

Nesta tarde, o carro em que o homem estava efetuou uma ultrapassagem e faixa contínua e foi abordado pela PRF. Haviam quatro pessoas no veículo, sendo três homens e uma mulher. Ao identificá-los, os agentes descobriram que um dos ocupantes era o suspeito do homicídio.

O motorista do carro admitiu ter recebido mil reais para levar o foragido da Bahia para o Distrito Federal. Estavam também no carro a esposa e um conhecido do condutor, que afirmaram não saber quem era o outro passageiro. O suspeito disse que de Brasília ele iria para São Paulo.

Em março, o homem teria efetuado uma emboscada e atacado a ex-esposa, esfaqueando a mulher e o tio, que estava em uma moto e desceu para ajudá-la. A ex-mulher morreu no mesmo dia e seu tio oito dias depois. Na ocasião, o suspeito usou a própria moto para fugir e, desde então, a polícia do estado o procuravam.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Formosa/GO. A delegada cumpriu o mandado de prisão em aberto do homicida e dispensou os demais abordados.

As informações são da PRF