Homem acusado de estuprar criança no Setor Comercial Sul é preso

Os policiais do 1° Batalhão foram chamados pela mãe de uma criança de seis anos que relatou que o namorado da avó da menina teria abusado de sua filha. A mãe mora em um apartamento no Setor Comercial Sul com dois filhos, a avó das crianças e o acusado de cometer o crime.

A mulher relatou que encontrou o namorado da avó com sua filha deitados em um colchão. O homem estava apenas de sunga. Ela achou estranho e quando foi dar banho na criança a menina relatou dores na genitália.

A mãe correu imediatamente ao Posto Comunitário de Segurança e chamou os policiais.

A equipe conduziu o acusado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso ficou em investigação. Além disso, o homem possui um mandado de prisão em aberto por formação de quadrilha e por isso ficou preso.

As informações são da PMDF