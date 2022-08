Homem abandona espingarda e foge pela mata de Ceilândia

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito correu mata adentro e abandonou a espingarda pelo caminho

Na noite de ontem (25), por volta das 19h30, agentes da PM do Grupo Tático Operacional do 10º Btaalhão (Gtop 30) apreenderam uma espingarda calibre .36 no conjunto K da QNR 5, em Ceilândia.

A equipe estava passando pela entrada da Vila dos Carroceiros quando avistou um homem com a arma na mão. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito correu mata adentro e abandonou a espingarda pelo caminho.

O Gtop 30 fez a apreensão da espingarda e registrou a ocorrência na 15ª Delegacia. O suspeito não foi alcançado pela equipe e segue desconhecido.