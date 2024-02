Heroísmo: PMDF resgata homem com convulsões e dificuldades respiratórias

Após alguns minutos de intensas compressões torácicas, os policiais notaram os primeiros sinais de recuperação vitais no homem

Na noite desta quarta-feira (21), por volta das 20h30, a Polícia Militar foi rápida em prestar assistência a um homem encontrado sem sinais vitais dentro de seu veículo, no estacionamento do Conic.

Os policiais do 6º Batalhão estavam em patrulhamento no estacionamento inferior do Conic durante uma Assembleia de Vigilantes quando foram abordados por um senhor em busca de ajuda para seu colega, que estava dentro do carro apresentando convulsões e dificuldades respiratórias.

Os policiais prontamente responderam ao chamado de emergência e encontraram o homem em estado inconsciente, sem pulso e sem sinais de respiração. Os sinais indicavam uma possível parada cardiorrespiratória. Sem perder tempo, eles o removeram do veículo e iniciaram os procedimentos de massagem cardíaca para ressuscitação cardiopulmonar.

Após alguns minutos de intensas compressões torácicas, os policiais notaram os primeiros sinais de recuperação vitais no homem.

Enquanto continuavam os esforços de ressuscitação, aguardaram a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou prontamente ao local com sua equipe de emergência. Os paramédicos prestaram os cuidados necessários, incluindo o uso de um desfibrilador para estabilizar o paciente.

Após ser estabilizado e receber os primeiros socorros no local, o homem foi transportado pelo SAMU ao Hospital de Base para receber atendimento médico especializado.