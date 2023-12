Hemocentro: Trabalho coroado com certificado internacional ISO 9001:2015

Aumento nas doações de sangue, crescimento de transfusões, inauguração de unidade móvel e atendimentos multidisciplinares ambulatoriais confirmam excelência nos serviços prestados pela fundação

“Em 2023, testemunhamos um aumento significativo de 11,8% no número de candidatos à doação de sangue na Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), em comparação com o ano anterior, totalizando 72.247 voluntários de janeiro a dezembro. Em 2022, o total foi de 64.612. Esse crescimento abrange os candidatos à doação de sangue total e doação por aférese, método avançado que separa apenas as plaquetas do sangue do doador.

Paralelamente ao aumento de voluntários, observamos um crescimento no número de transfusões nos hospitais abastecidos pela FHB, saltando de 77.105 entre janeiro e novembro de 2022 para 83.643 em 2023. Destacamos a importância do Hemocentro como fornecedor de hemocomponentes para a rede pública de saúde do DF e hospitais conveniados.

Entre 1º de janeiro e 26 de dezembro deste ano, 3.047 voluntários cadastraram-se como doadores de medula óssea na FHB. Em 2022, foram 3.341. O Hemocentro realiza o procedimento de coleta da amostra de sangue e o envio das informações cadastrais e genéticas do voluntário ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Em fevereiro de 2023, celebramos o início da operação da Unidade Móvel de Coleta de Sangue, realizando dezenas de coletas externas em diferentes regiões administrativas, totalizando 1.071 bolsas de sangue coletadas e beneficiando mais de 4 mil pacientes.

Nosso Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias proporcionou 14.821 atendimentos multidisciplinares a 1.008 pacientes em tratamento, cadastrados com coagulopatias como hemofilia e doença de Von Willebrand.

Em um marco significativo, em 2023 obtivemos a certificação internacional de qualidade ISO 9001:2015, abrangendo os processos do Ciclo do Doador, áreas laboratoriais, produção, gestão de hemocomponentes, atendimento Ambulatorial de Coagulopatias Hereditárias, suporte a transplantes e Ouvidoria. Somos a única instituição de saúde pública do DF com esse selo de qualidade, coroando o trabalho de excelência realizado devido à formação e competência técnica dos servidores.”

Com informações da Agência Brasília