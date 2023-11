Hemocentro homenageia voluntários com Semana Nacional do Doador de Sangue

Neste ano, a campanha traz como tema “Todo doador de sangue é um herói”. Ao longo da semana, os doadores que comparecerem ao Hemocentro contarão com diversas surpresas e apresentações musicais

Com o objetivo de recuperar os estoques de sangue e homenagear os doadores de sangue voluntários, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) promove, entre os dias 20 e 25 de novembro, a Semana Nacional do Doador de Sangue. A data foi instituída pelo Ministério da Saúde que celebra, no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Neste ano, a campanha do Hemocentro de Brasília traz como tema “Todo doador de sangue é um herói”. Ao longo de toda a semana, os doadores que comparecerem ao Hemocentro contarão com diversas surpresas e apresentações musicais.

Segundo o presidente da FHB, Osnei Okumoto, a data é um momento para lembrar a importância de cada pessoa envolvida na causa da doação de sangue. “Recentemente, fizemos uma campanha devido à baixa no nosso estoque e recebemos muitos doadores dispostos a ajudar. Podemos ver como as pessoas são solidárias nesses momentos. Muito obrigado a todos os nossos doadores, multiplicadores e servidores”, explica.

No próximo dia 28 de novembro, doadores, multiplicadores e servidores do Hemocentro participarão de uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, às 19h.

Além da homenagem aos doadores, a Semana Nacional busca garantir o estoque no período do Natal e do ano novo, quando historicamente a demanda aumenta e o número de doadores diminui. Atualmente, o Hemocentro de Brasília está com estoque crítico para os tipos O positivo, O negativo e B negativo. Os grupos A positivo, A negativo e AB negativo estão em nível baixo, enquanto o tipo B positivo está regular. Apenas o grupo AB positivo se encontra em níveis adequados.

O Hemocentro é responsável por abastecer toda a rede de saúde pública do Distrito Federal, além de hospitais conveniados, como o Hospital da Criança e o Hospital das Forças Armadas. Em 2022, foram realizadas 83.819 transfusões de hemocomponentes produzidos e distribuídos pela FHB.

Doe sangue

O agendamento da doação de sangue pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Há ainda a possibilidade de encaixe, de acordo com a disponibilidade de vagas ociosas no dia. O Hemocentro de Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao Hran e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Com informações da Agência Brasília