HBDF destaca importância da prevenção e tratamento integrado do câncer

Doença é a segunda causa de morte no país; Hospital de Base oferece atendimento especializado e multidisciplinar

Em referência ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado no último domingo (4), a comunidade médica enfatiza a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença que assola milhões de pessoas ao redor do mundo. O cirurgião oncológico e chefe da unidade de cirurgia oncológica do Hospital de Base do Distrito Federal, Rodrigo Castro, destaca a urgência dessas medidas e os diferenciais no tratamento oferecido pela instituição.

“O câncer hoje é a segunda causa de morte no país, com uma estimativa média de 704 mil novos casos por ano, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Isso reforça a importância do diagnóstico precoce e das políticas de prevenção”, afirma Rodrigo Castro. Ele ressalta que a conscientização sobre a prevenção da população é fundamental para combater essa doença de forma eficaz.

O Hospital de Base do DF oferece uma gama completa de serviços para o tratamento oncológico, abrangendo todas as áreas possíveis de intervenção. “Realizamos cirurgias em diversas especialidades, desde tumores do trato gastrointestinal, tumores ginecológicos, tumores do trato geniturinários até tumores de partes moles, em colaboração com a oncologia clínica que se encarrega do tratamento sistêmico”, explica o cirurgião oncológico.

Além disso, a instituição conta com serviços especializados em neurocirurgia, cirurgia torácica, tratamento de cabeça e pescoço, e incluiu recentemente o PET-CT em sua série de recursos. “O PET-CT é um aliado fundamental, permitindo uma avaliação mais efetiva da presença de metástases sem a necessidade de exames invasivos, facilitando o acesso ao tratamento sistêmico para os pacientes”, destaca Castro.

“Hábitos de vida saudáveis, como evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, são fundamentais na redução do risco de desenvolver a doença”, completa o médico.

No Hospital de Base do DF, o tratamento oncológico se destaca pela integração entre diferentes especialidades e cuidados multidisciplinares. “O tratamento do câncer é multimodal e multidisciplinar, envolvendo desde cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos até equipes de enfermagem, psicologia, fisioterapia e cuidados paliativos”, afirma o médico. Ele ressalta a importância dessas equipes trabalharem em conjunto para oferecer o melhor cuidado possível aos pacientes.

*Com informações do IgesDF