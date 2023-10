Guará vai instalar 800 placas de endereço até o fim de 2023

O montante será utilizado para a confecção de placas de endereçamento na QE 36, QE 38, QE 40 e no Polo de Moda

Novas placas de sinalização chegarão ao Guará. Um investimento de R$ 300 mil foi anunciado na Portaria Conjunta nº 2, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (26), que descentraliza os recursos da Administração Regional do Guará para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Desde o início deste ano, cerca de 500 placas já foram instaladas no Guará. Além de avenidas e áreas comerciais, a QI 18, QE 17, QE 28 e a QE 40 também ganharam novas sinalizações. A instalação de placas contemplou ainda as novas quadras da região administrativa, QEs 50, 52, 54, 56 e 58.

Na próxima etapa, está prevista a substituição de placas que foram instaladas há mais de 20 anos. As vias próximas à Avenida Contorno, no Guará II, também terão novas sinalizações de trânsito. As demandas sobre placas ilegíveis estão entre as principais solicitações da população guaraense na ouvidoria do Governo do Distrito Federal.

O administrador do Guará, Artur Nogueira, destaca que esta nova etapa de sinalização contemplará também as ciclofaixas da cidade. “Esse cuidado diário com a cidade é determinação do governador Ibaneis Rocha. Temos andando bastante pelo Guará e a substituição e instalação de placas são demandas recorrentes”.

“Vamos dar prosseguimento ao trabalho de instalação de placas de endereçamento no Guará. Os moradores da cidade estão bem próximos de poderem usufruir de placas novas em toda a região”, ressalta o superintendente de operações do DER, Murilo de Melo Santos.

*Com informações da Agência Brasília