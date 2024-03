Guará II e Riacho Fundo terão alterações no trânsito no domingo (31)

A Rua do Lazer do Guará, evento que será realizado no próximo domingo (31), afetará todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33. Essa região ficará fechada devido ao evento, das 6h às 17h. Além de realizar as interdições na via, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) farão o controle do tráfego nas imediações do evento.

No Riacho Fundo, a Rua do Lazer será realizada na Avenida Sucupira. A interdição ocorrerá, das 7h às 16h, na altura do Centro de Ensino Médio (CEM) 01 até o cruzamento próximo à quadra QS 14. Durante o evento, os agentes do Detran-DF farão o controle do tráfego para garantir a fluidez e segurança do trânsito.

*Com informações da Agência Brasília