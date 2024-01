Guará começa o ano com novos investimentos em iluminação de LED

Extrato do contrato entre a administração regional e a CEB Ipes foi divulgado nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial do DF

O Guará terá mais R$ 239.122,91 para reforçar a iluminação pública em diversos pontos da cidade. O extrato do contrato de prestação de serviços entre a Companhia Energética de Brasília (CEB Ipes) e a Administração Regional do Guará foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (3). Os recursos são originários de emenda parlamentar da deputada distrital Dayse Amarilio.

Entre as áreas beneficiadas está a nova ciclovia que liga a QE 38 à QE 50, próxima ao Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos. A QE 08, estacionamentos e o Conjunto P da QE 38, além da área verde na QE 10, completam o novo projeto de iluminação na região administrativa. A troca de lâmpadas de vapor de mercúrio por LED é uma das principais demandas registradas na Ouvidoria da administração da cidade.

“Mais eficientes e econômicas, as novas lâmpadas LED também vão aumentar a segurança da população”, lembra o administrador em exercício do Guará, José Manoel Neto. “Hoje o Guará tem 44% de iluminação em LED. Vamos trabalhar para tornar a nossa cidade 100% LED ainda em 2024. É determinação do governador Ibaneis Rocha esse investimento em segurança e qualidade de vida.”

*Com informações da Administração Regional do Guará