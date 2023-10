Grupo de trabalho inicia planejamento do Carnaval de 2024

O objetivo é promover um Carnaval seguro, diversificado culturalmente e inclusivo, que estimule a participação democrática

As preparações para o Carnaval 2024 no Distrito Federal estão aceleradas. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) instituiu um grupo de trabalho (GT) composto por representantes do governo e diversas secretarias visando assegurar o sucesso da festa popular. O objetivo é promover um Carnaval seguro, diversificado culturalmente e inclusivo, que estimule a participação democrática.

A constituição do grupo de trabalho é resultado de análises técnicas realizadas por órgãos competentes, bem como de consultas e diálogos com representantes da sociedade civil e do setor produtivo. A iniciativa visa à convergência de interesses e ao equilíbrio entre a celebração carnavalesca e o pleno funcionamento das atividades cotidianas do Distrito Federal.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, a criação do GT destinado ao Carnaval 2024 busca elevar ainda mais o nível de organização e segurança das festividades carnavalescas locais. O intuito é garantir que a celebração ocorra de maneira harmoniosa, respeitando o princípios como a preservação da ordem pública, a segurança dos cidadãos e a proteção do patrimônio cultural.

“Com esta iniciativa, o governo e as secretarias do Distrito Federal reafirmam seu compromisso em tornar o Carnaval 2024 uma celebração memorável, que valoriza a cultura local, promove a diversidade e, acima de tudo, garante a segurança e o bem-estar de todos os participantes desta festa tão especial. O grupo de trabalho está em pleno funcionamento, e os brasilienses podem aguardar um Carnaval verdadeiramente inesquecível no coração do Brasil”, afirma o secretário.

O grupo de trabalho do Carnaval 2024 foi publicado no DODF dessa terça (3) | Foto: André Luís/Secec

Sob a coordenação da Secec, o GT é composto por representantes da Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Secretaria de Saúde (SES), Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Secretaria DF Legal, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Instituto Brasília Ambiental e Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Ainda podem ser convidados a participar do grupo de trabalho representantes de outros órgãos e entidades públicas.

Acesse aqui a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

*Com informações da Agência Brasília