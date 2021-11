Governo que mais nomeou servidores, diz Ibaneis sobre gestão

“Ao todo são mais de 3 mil servidores nomeados”, disse Ibaneis

Guilherme Gomes e Vitor Mendonça

Na manhã desta terça-feira (16), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nomeou 337 professores aprovados no concurso público da Secretaria de Educação. O mandatário afirmou que sua gestão foi a que mais nomeou servidores públicos. “Vamos terminar o mandato como o governo que mais nomeou servidores públicos […] ao todo são mais de 3 mil servidores da educação nomeados”, disse Ibaneis.

De acordo com o governador do DF, as nomeações só são possíveis graças ao ajuste das contas da capital. “Isso só é possível com responsabilidade fiscal. Trabalhamos o dia todo para economizar, arrecadar recursos para o DF e assim fazer as nomeações”, disse Ibaneis Rocha.

Presente no evento, o Secretário de Economia do DF, André Clemente, destacou que a gestão de Ibaneis dá prioridade para o ajuste de contas e com isso as grandes nomeações de servidores públicos acontece. “O servidor público é o oxigênio da administração pública […] estamos recuperando as forças de trabalho que estavam tão necessitadas. A educação é prioridade no governo”, afirmou.

A Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, lembrou que além das nomeações de hoje, o governo prepara um novo concurso público. “Meu coração não cabe de emoção hoje. Estamos com um processo na Secretaria de Economia para abrir novo edital para contratação de novos professores no DF”, afirmou.

Volta às aulas e impasse com o sindicato de professores (Sinpro-DF)

Após a publicação da portaria que estabeleceu o retorno às aulas 100% presenciais na rede pública de ensino, cerca de 800 profissionais profissionais de ensino se reuniram em frente a sede da Secretaria de Educação, no Setor Bancário Norte, no dia 3 de novembro.

Para a Secretaria de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, a volta às aulas era totalmente necessária mesmo faltando apenas 30 dias de ano letivo. “O sindicato é contra, mas as famílias são a favor. Estamos lutando pela criança e pela família”, afirmou.

“Eu avalio com muita positividade. Os professores estão indo, as crianças voltando. Serão 30 dias letivos, todo dia é importante para o processo de aprendizagem. Estar na escola significa ter uma alimentação saudável, o ambiente escolar é o mais seguro para a criança”, completou Hélvia Paranaguá

De acordo com o Sinpro-DF, a falta de recursos humanos nas escolas, o curto tempo entre um turno e outro para a sanitização do ambiente escolar e a realidade do ensino são fatores que dificultam na retomada 100% das atividades.

Conforme a dirigente do Sinpro-DF, Rosilene Correa, o governo não pode agir de forma precipitada após o avanço da vacinação e redução de mortes e internações por Covid-19. Para ela, alunos e professores querem voltar para a sala de aula, mas para isso, precisam de condições.