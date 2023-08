Governo promove atendimentos veterinários gratuitos no Sol Nascente

Os tutores interessados nos serviços devem se encaminhar até a unidade em dias úteis, entre 7h30 e 15h

Animais de estimação podem ser atendidos gratuitamente através do projeto Hospital Veterinário Público (Hvep) Móvel, que chegou ao Sol Nascente. A estrutura está instalada nas dependências da administração regional e promove atendimentos veterinários gratuitos para cães e gatos da região até meados de setembro, com possibilidade de prorrogação. Os tutores interessados nos serviços devem se encaminhar até a unidade em dias úteis, entre 7h30 e 15h.

A unidade móvel promove atendimentos básicos, como consultas e exames de sangue e, quando necessário, o pet é encaminhado para a unidade fixa em Taguatinga. Por meio do projeto móvel, a equipe também conscientiza os tutores sobre a importância de vacinar e castrar os pets. Desde que a unidade móvel chegou ao Sol Nascente, em julho, já foram feitos aproximadamente 200 atendimentos à população da região.

“O projeto da unidade móvel tem uma importância para a gente de levar o atendimento para as pessoas que não conseguem chegar à nossa unidade em Taguatinga. A unidade móvel leva educação veterinária e atendimento para aquelas pessoas que não têm conhecimento e não conseguem chegar a um veterinário”, afirmou a veterinária e coordenadora do HVep, Lindiene Samayana.

Políticas públicas

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) lançou, em julho, uma pesquisa inédita sobre a população de cães e gatos nas regiões administrativas (RAs) do DF. Os dados obtidos na pesquisa vão subsidiar a criação de políticas públicas eficazes para os pets do DF, como ampliação do programa de castração e sua unidade móvel.

Para participar, basta que o cidadão tenha acesso à internet e responda ao formulário online, disponível no site da Sema.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília