Governo Federal classifica Brasília como destino turístico inteligente

Gabriel de Sousa

A capital federal foi reconhecida como uma certificação inédita por parte do Governo Federal. O Ministério do Turismo classificou Brasília como um Destino Turístico Inteligente (DTI) de transformação digital. A ação aconteceu em uma solenidade realizada na noite de ontem na Torre de TV.

Além de Brasília, Angra dos Reis; Campo Grande; Curitiba; Florianópolis; Palmas; Recife; Rio Branco; Rio de Janeiro e Salvador também receberam a certificação, e irão receber um apoio do Governo Federal para movimentar o seu turismo de forma inovadora.

De acordo com o manual metodológico da iniciativa do Governo Federal, as cidades vão receber uma série de diretrizes que irão auxiliar no impulsionamento do seu turismo, ampliando a acessibilidade, atratividade e a sustentabilidade do setor.

Os polos foram selecionados pelo Governo Federal a partir de critérios como conectividade, disponibilização de internet pública gratuita, índices de empreendedorismo, desenvolvimento humano, entre outros. Os DTI’s terão, a partir de agora, a disponibilização de novas tecnologias e estratégias de marketing.

Em uma nota, o Ministério do Turismo explicou que a iniciativa irá proporcionar diversos benefícios para as cidades, como a ampliação da competitividade turística, o reforço da promoção internacional e a possibilidade de investimentos externos. “Em breve, os destinos serão avaliados pelo Ministério, que vai conceder o Selo DTI aos que cumprirem pelo menos 80% dos planos de transformação”, disse a pasta.

Ministério se inspirou em sucesso espanhol

A solenidade realizada ontem na Torre de TV contou com a presença do ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, que destacou a importância da nova iniciativa para o impulsionamento do turismo brasileiro.

“Ela vem justamente neste momento para reforçar, cada vez mais, a competitividade de cada destino. Quando a gente fala em DTI, a gente está falando de segurança, a gente está falando em sustentabilidade, segurança e acessibilidade. Vamos trabalhar juntos com cada destino para que a gente fortaleça e possa tornar cada vez mais competitivos no mercado”, disse o ministro.

De acordo com o ministro, a prática do DTI foi adaptada para o Brasil após observar o sucesso que o projeto estava tendo na Espanha. Após um período de planejamento por parte do Governo Federal, foi criada uma metodologia brasileira, que será posta em prática nas dez cidades. “É uma referência para o mundo. Em várias visitas que realizamos, participamos de feiras e pudemos estudar, e depois de um ano de tanto trabalho lá no Ministério do Turismo, hoje, estamos tendo esse dia de comemoração”, afirma.

Além do ministro do Turismo, compareceram também o secretário de Turismo do Distrito Federal, William Almeida; o presidente da Embratur, Silvio Nascimento; diretores da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo; os secretários nacionais do Ministério do Turismo e também representantes das cidades certificadas.

GDF se diz honrado com certificação

Em uma nota exclusiva enviada para a equipe do Jornal de Brasília, o secretário William Almeida disse que Brasília se sente “honrada” por estar entre as dez cidades do projeto elaborado pelo Ministério do Turismo, e comenta que as consequências da iniciativa trarão benefícios para a população do DF.

“Esse projeto inovador trará benefícios incalculáveis para toda a cadeia produtiva e vai fortalecer e qualificar o trade turístico do Distrito Federal, que é uma das nossas metas traçadas em consonância com o governador Ibaneis Rocha”, comenta o secretário do Turismo.

Segundo Almeida, o turismo do DF está sendo impulsionado ao longo da atual gestão distrital, e destaca uma fala do ministro Gomes de Brito que disse que a divulgação de Brasília a torna um destino turístico que transcende as fronteiras brasileiras, sendo uma cidade frequentada por viajantes de diversas partes do mundo. “Modificou o cenário da cidade, trazendo ocupação para a rede hoteleira, grandes eventos, turismo de negócio, turismo de experiência, geração de emprego e renda para todos os outros segmentos”, disse.