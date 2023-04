Governo do DF diz a Moraes que cabe à PM informar sobre saúde de Torres

Nesta sexta-feira (28), Moraes cobrou o governo do DF se a unidade militar tinha condições necessárias para garantir a saúde de Torres

PAULO ROBERTO NETTO

BRASÍLIA, DF

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal respondeu ao ministro Alexandre de Mores, do STF (Supremo Tribunal Federal), que cabe à Polícia Militar informar sobre as condições da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.

Nesta sexta-feira (28), Moraes cobrou o governo do DF se a unidade militar tinha condições necessárias para garantir a saúde de Torres.

Moraes também cobrou que o governo diga se considera “conveniente” a transferência de Torres para um hospital penitenciário.

A defesa do ex-ministro alega que ele está sofrendo com um quadro de tristeza e apatia profunda, e está sob uso de medicamentos.

Em resposta, o secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles afirmou que o ex-ministro está sob tutela da PM e, por isso, cabe ao órgão repassar as informações. Teles disse que encaminhou a demanda do ministro para o comando da PM,.

MORAES COBROU TORRES SOBRE SENHAS ERRADAS À PF

Nesta sexta-feira, Moraes mandou a defesa de Torres explicar sobre as senhas erradas entregues à Polícia Federal; o prazo é de 48 horas. Como mostrou o UOL, os agentes não conseguiram acessar os dados do aparelho de Torres. Esse celular é o que o ex-ministro alegou que perdeu nos Estados Unidos.

Em manifestação enviada a Moraes, a defesa de Torres afirmou que foi “surpreendida” com o fato das senhas estarem erradas. O erro é atribuído a um “lapso de memória” de Torres, que estaria com o estado emocional “se deteriorando gravemente”.

Para os advogados, é possível que as senhas tenham sido fornecidas equivocadamente “dado o grau de comprometimento cognitivo” de Torres.

Por conta disso, a defesa pediu a Moraes que expeça ofício para os provedores de internet que informem os dados de Torres, para que a PF obtenha acesso às informações.

“Ressalta-se ainda que, nos dias de hoje, é natural que os usuários não mais se preocupem em ‘decorar’ senhas, já que a modernidade permite que os aparelhos armazenem as senhas, com a possibilidade de utilização do ‘face ID’ ou mesmo de sua ‘digital’ para fins de acesso a seus dados pessoais, o que representa mais um empecilho para a memorização de senhas”, afirmou a defesa de Torres a Moraes.

EX-MINISTRO PERDEU PESO E DESISTIU DE CURSO

Torres perdeu 12 kg, desistiu de um curso de eletricista e está em um quadro de apatia e tristeza, segundo apurou o UOL. Ele está preso no Batalhão de Aviação Operacional, em Brasília.

O estado de saúde do ex-ministro já havia sido levado ao Supremo por seus advogados anteriormente. Numa manifestação, os advogados afirmam que ele “chora constantemente” e está em um estado “de tristeza profunda” sem ver as filhas desde que foi preso.