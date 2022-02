Governo do DF descarta a contratação de profissionais da Saúde no momento

De acordo com o governador Ibaneis Rocha, R$ 32 milhões já foram destinados para a contratação de médicos e técnicos em enfermagem

Elisa Costa e Marcus Eduardo Pereira

Em meio a alta taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs), na rede pública do Distrito Federal, e com a alta da transmissibilidade da covid-19, devido a variante ômicron, o número de servidores da saúde afastados por sintomas gripais e contaminados pelo novo coronavírus também tem aumentado.

Nesta terça-feira (1º), durante a posse dos novos diretores e conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que a situação está sendo contornada com um orçamento para a contratação de novos servidores. “Na semana passada, liberamos R$ 32 milhões para a contratação de cem médicos e 400 técnicos em enfermagem para poder ajudar nesta pandemia”, disse o chefe do executivo local. A Secretaria de Saúde do DF fez o chamado imediato dos profissionais.

Segundo Ibaneis Rocha, não existe previsão para a contratação de mais profissionais até o momento. “Sabemos que essa onda da variante ômicron tem sido mais rápida e esperamos que esses profissionais voltem o mais rápido possível. Se for necessário a contratação de mais profissionais, nós vamos disponibilizar mais recursos para que isso seja feito”, finalizou.

Troca de presidentes

A cerimônia em que o governador esteve presente, aconteceu na sede da OAB-DF no Distrito Federal. O presidente empossado, Josá Alberto Simonetti Cabral, agradeceu a oportunidade e ressaltou: “A dinâmica é essa, temos que ser muitos para atender o chamado da advocacia. Que deus possa nos abençoar para fazer tudo aquilo que possamos fazer. Hoje é o dia deste discurso necessário, para deflagar a gestão, espero que facamos os embates construtivos. Agradeço pela honra e pelo maior desafio da minha vida, caminharemos lado a lado nos exitos e aprovações”.

Foi feita em sessão plenária a leitura do juramento da OAB, junto á assinatura do termo de posse dos conselheiros, com entrega da carteira de identidade, boton e diploma.