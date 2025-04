Governo avança na modernização do registro de empresas com foco no desenvolvimento econômico do DF

“O GDF está fazendo uma verdadeira revolução nessa nova fase da Junta Comercial, buscando colocar o Distrito Federal no lugar que merece estar no ranking nacional em se tratando do tempo de abertura de empresas. Aqui pela Secretaria de Governo, nós iniciamos, por meio da Secretaria Executiva das Cidades, um trabalho para identificar os gargalos no processo de análise de viabilidade de endereço realizado nas administrações regionais e nos processos de licenciamento das empresas junto aos órgãos competentes. São pontos extremamente importantes para o desenvolvimento econômico das regiões administrativas e temos que melhorar o tempo a começar da análise de viabilidade para abertura de uma empresa”, disse o secretário de Governo, José Humberto.

O encontro foi conduzido pelo secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, e pela presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), Raquel Carvalho. A reunião marcou mais um passo do GDF na construção de soluções integradas e eficientes para simplificar os processos de formalização empresarial.

A presidente da Jucis-DF também reforçou a importância da atuação integrada entre os órgãos e destacou o empenho da Junta em modernizar seus processos. “A Junta Comercial do DF está passando por uma transformação significativa nesta nova fase da gestão. Estamos trabalhando incansavelmente para dar mais agilidade aos processos, desenvolvendo projetos e ações que fortaleçam o ambiente de negócios, sempre com foco na redução da burocracia e no incentivo ao empreendedorismo”, afirmou Raquel Carvalho.

Além do diagnóstico do cenário atual, foram debatidas propostas para desburocratizar e agilizar o processo de abertura de empresas, tornando-o mais transparente, rápido e eficiente. O objetivo é claro: impulsionar o empreendedorismo, atrair investimentos e fazer do DF uma referência nacional em formalização empresarial.

A integração entre os órgãos do GDF é vista como pilar fundamental para dinamizar o ambiente de negócios e gerar mais oportunidades para a população. A modernização dos processos, o uso da tecnologia e a gestão colaborativa são os caminhos para um desenvolvimento econômico sólido e sustentável.

*Com informações da Junta Comercial do DF