Governador inaugura Conselho Tutelar no Sol Nascente/Pôr do Sol

Com investimento de R$ 1,3 milhão, a sede do conselho espera atender 24 mil famílias da região administrativa

O Conselho Tutelar do Sol Nascente/Pôr do Sol agora tem uma sede própria para atender os moradores da cidade. Após funcionar temporariamente em uma área cedida de Ceilândia para garantir a continuidade dos atendimentos, o órgão ganhou um espaço físico na SHSN, Trecho 1, Quadra 101, AE-1, inaugurado na manhã desta sexta-feira (11) pelo governador Ibaneis Rocha.

“Desde que nós fizemos a constituição da cidade do Sol Nascente, o objetivo era exatamente trazer mais serviço à comunidade, e o Conselho Tutelar é muito importante. É uma região muito carente, e a gente sabe da importância dessa obra para toda sociedade”, destaca o governador.

A expectativa é que o local possa atender 24 mil famílias. Foram investidos R$ 1,3 milhão para a construção do espaço com recurso do Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA), vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Esse é o terceiro conselho tutelar construído completamente do zero pelo GDF nos últimos quase quatro anos.

“A defesa da criança e do adolescente é uma prioridade do governo. Investimos na modernização tecnológica, nas novas unidades e sobretudo no aumento da remuneração para os 210 conselheiros tutelares do DF”, afirma o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Estrutura física

A inauguração representa uma série de melhorias para os conselheiros e para a população. “A gente estava atendendo num lugar improvisado, e agora, dentro da comunidade, vai ficar bem mais fácil o acesso”, avalia a coordenadora do Conselho do Sol Nascente/Pôr do Sol, Eliane Arcenio.

Além de estar mais perto da população, a estrutura física permitirá que o atendimento seja prestado de forma mais reservada, como os fatos demandam. “São situações de crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Não tínhamos privacidade. Aqui a gente tem um distanciamento. A comunidade vai ficar separada das crianças, para ouvirmos os relatos separadamente. É uma estrutura diferenciada”, explica a conselheira.

O local conta com estrutura física moderna e planejada, dispondo de salas para os conselheiros tutelares e para reuniões, banheiros com acessibilidade e estacionamento.

Moradora da cidade há 48 anos, a auxiliar administrativo Maria do Socorro Sousa fala da importância do novo equipamento público para a comunidade. “Os conselheiros não tinham onde atender. Ficavam nos colégios ou em outros pontos. Agora, com a sede, vai ficar melhor para os conselheiros trabalharem com essa comunidade tão carente que é o Sol Nascente”, diz.

Em oito meses na unidade improvisada, o Conselho Tutelar do Sol Nascente/Pôr do Sol atendeu 870 casos. A equipe é composta por cinco conselheiros, além do apoio administrativo. A sede no Sol Nascente passa a funcionar, a partir de agora, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. O plantão 24 horas pode ser acionado pelo telefone 2244-1394.

Agora, o DF passa a contar com 42 conselhos tutelares espalhados pelas regiões administrativas. Há a previsão de mais duas sedes, em Água Quente e Arapoanga.

Equipamentos em construção

Desde que se tornou região administrativa, Sol Nascente/Pôr do Sol passou a receber obras do GDF para a construção dos primeiros equipamentos públicos. Já foram inaugurados o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jandaia e a Escola Classe Juscelino Kubitschek (EC JK). “A gente quer cada vez mais trazer obras aqui para a região do Sol Nascente”, destaca o governador Ibaneis Rocha.

Atualmente, estão em construção na cidade a rodoviária e o restaurante comunitário, Quadra 105. As duas obras, que juntas acumulam R$ 8,23 milhões em investimentos, foram visitadas pelo governador nesta manhã.

“Essa obra da rodoviária é um pedido da comunidade. É um trecho que está crescendo bastante esse da Quadra 105 do Condomínio Pinheiro”, comenta o administrador regional Antônio José. “É um local a que estão chegando mais pessoas por causa dos apartamentos da Codhab. As obras estão andando. É o crescimento do Sol Nascente, logicamente com o apoio do governo que está sempre à frente”, ressalta.

Com informações da Agência Brasília