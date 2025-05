Governador Ibaneis Rocha visita obras de construção de área de escape na entrada de São Sebastião

O governador Ibaneis Rocha visitou, na manhã desta sexta-feira (10), as obras de construção de uma segunda área de escape na DF-463, na entrada de São Sebastião. A área servirá como um recurso de segurança para caminhões que, eventualmente, tenham problemas durante a descida da via.

O trânsito de veículos pesados na pista foi proibido em setembro do ano passado, por meio de um decreto, após um grave acidente no local. Assim que a área de escape estiver pronta — o que deve ocorrer nas próximas semanas —, o decreto será revogado e o tráfego de caminhões, liberado.

Na visita, o governador estava acompanhado de Fauzi Nacfur Junior, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), órgão responsável pelas obras.

“É mais uma forma de a gente aumentar a segurança para esses veículos e para os pedestres e todo mundo que está aqui nessa parte de baixo. Mais uma situação para a gente poder, daqui uns dias, liberar a descida dos caminhões aqui em São Sebastião”, destacou Fauzi.

Também em São Sebastião, nesta sexta, Ibaneis Rocha inaugurou o Centro de Referência da Mulher Brasileira, participou da entrega de um novo campo sintético no Parque dos Ipês, no bairro Crixá 7, e assinou a ordem de serviço para execução das obras de pavimentação asfáltica com duplicação de um trecho e de construção de ciclovia na DF-473.

Decreto

O Decreto 46.287, que proibiu o tráfego de caminhões na DF-463, foi assinado em 23 de setembro do ano passado. A medida foi tomada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) após o grave acidente com um veículo pesado.

Segundo o decreto, que ainda está em vigor, excluem-se da proibição os veículos de emergência e os que se destinarem aos serviços públicos essenciais. A fiscalização está a cargo do DER-DF.

Com informações da Agência Brasília