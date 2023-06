Governador Ibaneis Rocha inaugura túnel Rei Pelé em Taguatinga

A inauguração faz parte das comemorações do aniversário de 65 anos da região; segundo o DER-DF as pistas serão liberadas às 17h

Elisa Costa e Tamires Rodrigues

O Túnel Rei Pelé, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (05), pelo governador Ibaneis Rocha, a obra foi entregue no aniversário de 65 anos da cidade. “Taguatinga é a mãe de todas as cidades do Distrito Federal. Isso é um sonho que vai beneficiar diversas regiões do Distrito Federal”, comemorou o governador em discurso.

O evento contou com a presença de autoridades distritais e federais, como a primeira-dama Mayara Noronha e o administrador de Taguatinga, Renato Andrade, e parlamentares da capital. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) a previsão de liberação das duas pistas para o trânsito de veículos é até às 17h.

Ibaneis também assinou o decreto que oficializa o nome do túnel do Rei Pelé. Na solenidade também foi entregue uma obra de arte com o rosto do jogador que deve ficar exposta na região do centro de Taguatinga. O administrador de Taguatinga, Renato Andrade, também comemorou a finalização da obra. “Ao completar 65 anos, nós recebemos o melhor presente de todos que é o túnel”, destacou, ressaltando também as mais de 24 mil empresas em atividade na região. “Taguatinga é progresso”, declarou.

Foto: Paulo Henrique Carvalho/ Agência Brasília

A primeira dama de Brasília, também comentou sobre a entrega da obra. “Quero desejar para Taguatinga cada vez mais prosperidade”. O presidente do MDB Rafael Prudente também participou da inauguração. “O governador Ibaneis crava na história do DF um grande empreendimento, que vai melhorar a vida das pessoas”, destacou.

Obra

A obra iniciada em julho de 2020, fará a ligação subterrânea entre Ceilândia, EPTG, Plano Piloto, além de desafogar o trânsito das vias marginais darão acesso às Avenidas Comerciais e Samdu Sul e Norte. O túnel tem 1.010 metros de extensão, sendo 830 m cobertos, contando com duas pistas paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido.