Governador Ibaneis inaugura três quadras cobertas em Samambaia Norte

Estudantes receberam quadras poliesportivas cobertas, o que viabilizará atividades desportivas e culturais nos centros de ensino

Juliana Dantas e Elisa Costa

Nesta quarta-feira (25), o governador Ibaneis Rocha inaugurou a cobertura de três quadras poliesportivas em Samambaia Norte. Os estudantes dos Centros de Ensino Fundamental 427, 411 e 312 receberam as novas estruturas e poderão praticar esportes em qualquer condição climática com as novas coberturas.

“Mesmo durante a pandemia, não paramos um minuto sequer. Investimos todos os nossos recursos na construção de novas escolas, reformas, construções de creches”, disse Ibaneis.

A reestruturação de quadras poliesportivas conta também com a instalação de alambrados e a aplicação de pintura nova. Sobre a Região Administrativa, ele comentou: ” Samambaia é uma cidade que merece todo o nosso carinho”.

De acordo com o governo, a cobertura das quadras é essencial para atividades esportivas ou culturais, auxiliando o cumprimento das grades curriculares nas instituições de ensino. O governador Ibaneis já entregou quadras cobertas em Recanto das Emas e Planaltina neste mês em maio.

Quadra poliesportiva em Planaltina. Foto: Renato Alves / Agência Brasília

Reconstrução da Escola Classe 425

Durante a agenda de visitas em Samambaia, Ibaneis Rocha ressaltou a necessidade de reconstrução da Escola Classe 425, situada na QS 425, Área Especial 2.

“Três escolas serão reconstruídas aqui em Samambaia. Estamos entregando para a população aquilo que ela mais merece”, afirmou o governador do DF.

A reconstrução vai proporcionar 19 salas de aula, uma sala de reforço, sala de artes, laboratórios, auditório, biblioteca, refeitório, entre outros cômodos.