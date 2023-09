Governador autoriza obras de infraestrutura, educação e saúde por todo o DF

Durante a visita à Novacap, Ibaneis Rocha destacou o papel da companhia no DF

O governador Ibaneis Rocha autorizou, nesta sexta-feira (22), uma série de obras de infraestrutura, educação e saúde em todo o Distrito Federal. Entre elas estão a construção de módulos escolares, a segunda etapa da reforma da Ponte Honestino Guimarães e a construção de parquinhos e Pontos de Encontro Comunitários (PECs).

A lista ainda inclui a reforma da unidade básica de saúde da Penitenciária feminina, no Gama; da rede elétrica do Setor Hospitalar Sul e a entrega de novos espaços da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que completou 67 anos e foi palco do evento com presença do chefe do Executivo.

Durante a visita à Novacap, Ibaneis Rocha destacou o papel da companhia no DF. “Para nós, é uma alegria muito grande estar aqui junto com os trabalhadores da Novacap. É uma empresa que é essencial para o Distrito Federal. Eu digo sempre que Brasília é uma cidade jardim. Quem cuida da cidade sabe da importância de uma empresa do nível da Novacap. Então, tudo que nós vemos na cidade hoje, os jardins, as calçadas, todo o cuidado que existe com a cidade é feito exatamente pela Novacap”, afirmou.

Primeira sociedade de economia mista do país, a Novacap foi criada por meio da Lei nº 2.894, de 19 de setembro de 1956, para gerenciar e coordenar a construção de Brasília. A função de zeladoria se estendeu para o Distrito Federal e, atualmente, a companhia cuida diariamente de todas as 35 regiões administrativas. O leque de serviços conta com pavimentação e recapeamento, obras de drenagem pluvial, construção de calçadas, parques e praças, até reformas e construção de equipamentos públicos.

“Estamos comemorando 67 anos da Novacap, 67 anos do sonho de Juscelino Kubitschek, de Tiradentes. O governador Ibaneis, em excelente hora, decidiu que iríamos modernizar essa estrutura. E ela partiu de três princípios: gestão, tecnologia e pessoas. Lá na sede, encontramos um ambiente não adequado para essa empresa que tem a história da Novacap. Muitas pessoas ali trabalhando em barracos. Então, nós decidimos que Brasília vai ficar sem buracos e a Novacap sem barracos”, pontuou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Ibaneis Rocha assinou ordens de serviço durante entrega dos novos prédios da Novacap, em comemoração aos 67 anos da companhia

Confira, a seguir, um resumo das obras autorizadas pelo governador:

– Parquinhos infantis, academias e PECs

O GDF vai construir novos parquinhos infantis, academias ao ar livre e Pontos de Encontro Comunitário (PECs), com as bases necessárias para receber esses equipamentos. Os novos espaços serão adaptados para atender pessoas com deficiência.

Parte dos recursos foi obtida com emendas parlamentares e os equipamentos buscam atender as demandas das administrações regionais. “Hoje, temos recursos que atendem a manutenção, mas não novos espaços”, afirmou o diretor de Edificações da Novacap, Carlos Albertos Spies.

– Módulos Escolares

O governador também autorizou a construção de 26 módulos escolares de um total de 96 – os outros 70 já haviam sido anunciados. O investimento total será de R$ 95 milhões para construir cerca de 500 salas de aula em todo o Distrito Federal.

As estruturas dispõem de quatro a seis salas de aula, banheiros para pessoas com deficiência e dois para uso geral, em cada um dos módulos. Elas contam com vedação em alvenaria, cobertura metálica e telhas termoacústicas, que diminuirão o calor e o barulho. Cada sala de aula tem área de 43,8 m². Os blocos contam, ainda, com pátio descoberto, áreas de circulação e de convivência e canteiros.

“É a possibilidade de ampliar escolas que têm espaço para receber mais algumas crianças próximas de casa ou então ampliar para educação em tempo integral. Os módulos trazem qualidade para a criança estar perto de casa e de ter algo a mais, com a ampliação da jornada e laboratórios”, afirma a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

– Ponte Honestino Guimarães

O governador assinou ainda a ordem de serviço para o início da segunda etapa das obras na Ponte Honestino Guimarães. Com investimento de R$ 7,7 milhões, a segunda fase consiste na adição de cabos de protensão – técnica para aumentar a resistência do concreto – e reforço complementar em fibra de carbono.

“Nós vamos fazer o reforço estrutural da ponte. É uma ponte com quase 60 anos, ela precisa de cuidado com sua estrutura, isso é feito por baixo. Estamos iniciando a parte do reforço estrutural”, explicou o presidente da Novacap, Fernando Leite. A empresa será responsável pela coordenação da obra.

A primeira etapa da reforma foi realizada entre os segundo semestres de 2021 e de 2023 com investimentos de R$ 13,7 milhões. A obra contou com a recuperação de fissuras e corrosão, reforma das passarelas de pedestres e ciclistas, modernização da iluminação, implantação de guarda-corpos e reforço das estruturas. Além do recapeamento das três faixas de rolamento.

– Rede elétrica dos quiosques do Setor Hospitalar Sul

Também foi assinada a autorização para obra da rede subterrânea de energia elétrica dos quiosques localizados no Setor Hospitalar Local Sul. O investimento será de R$ 452 mil. Vale lembrar que o local passou por reforma e foi entregue em outubro de 2020 por meio do programa Adote uma Praça.

– UBS da Penitenciária feminina

A unidade básica de saúde da Penitenciária feminina será ampliada e reformada. A obra terá investimento de R$ 3,2 milhões.

– Modernização da sede da Novacap

As novas instalações da sede da Novacap foram apresentadas ao governador Ibaneis Rocha na manhã desta sexta-feira (22). São elas: o novo prédio do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), responsável pela produção e cultivo dos jardins e canteiros do DF; a sala do setor administrativo do Seção de Manutenção de Drenagem de Águas Pluviais (Semad); a subestação de energia; e o depósito de ferramentas no novo prédio da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav).

Também foram entregues a sala da Escola Corporativa; o Espaço Multiuso Rubens Rezende, que homenageia Rubens Rezende “Macarrão”, operador de máquinas leves que trabalhou por 42 anos na companhia; e sala provisória da Escola Corporativa do Departamento de Gestão de Pessoas (Degep).

Com área de 367,49 m², o novo prédio do DPJ é composto por sete salas, sendo uma para reunião, banheiros e copa. O espaço vai abrigar o corpo técnico do departamento, formado por engenheiros florestais, agrônomos e técnicos agrícolas.

A nova subestação servirá para atender três blocos administrativos principais da Novacap, incluindo o prédio da presidência. A estrutura foi construída para melhorar a qualidade de energia interna da companhia, atendendo as normativas exigidas. É composta por dois transformadores de 500 kva, chaves seccionadoras, disjuntores de média tensão e painéis elétricos. Também tem um gerador a diesel destinado a emergências e com autonomia para 10 horas contínuas, que assumirá o fornecimento de energia para os blocos caso necessário.

O novo setor administrativo da Semad será para atender o público, com a emissão da certidão de habite-se e outros serviços. Antes, as tratativas com a população não tinham um lugar apropriado para ocorrer. Já o Espaço Multiuso Rubens Rezende “Macarrão” tem área de 1.067,66 m² e capacidade para atender, em média, 300 pessoas.

Com informações de Adriana Iziel e Jak Spies, da Agência Brasília