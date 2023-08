Golpes de foice causam o 24º feminicídio do ano no DF

O suspeito de cometer o crime, um homem de 40 anos, já foi preso e levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II

Cinco dias depois da última vítima, o DF volta a presenciar um feminicídio, o 24º do ano. A vítima, Anariel Rosa Dias, uma mulher de 34 anos, foi morta na QNP 6/10, em Ceilândia, com golpes de foice. O crime aconteceu por volta das 3h40.

O suspeito de cometer o crime, um homem de 40 anos, foi preso e levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II) por volta das 4h10. Ele portava também uma faca, e apresentava bastante nervosismo.

De acordo com a perícia, ele deferiu golpes no rosto, pescoço e cabeça da vítima. Os agentes fizeram o isolamento do local e coletou as informações para que a Delegacia da Mulher apure o caso.

Todos os objetos pessoais da vítima foram encontrados com ela. Dinheiro, documentos e celular já foram entregues à família, que disse não conhecer o suspeito. Ele, porém, assumiu ter tido um relacionamento com ela, e cometeu o crime após tê-la flagrado com outro homem.

De acordo com a polícia, ele já tinha cinco passagens pela Lei Maria da Penha, e a vítima já havia feito um pedido de medida protetiva. Caso seja condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.

Foto: PMDF Foto: PMDF