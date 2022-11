GIANT inovação conecta o futuro do 5G à estudantes do DF

Estudantes poderão conhecer mais sobre a nova tecnologia 5G. A primeira faculdade a receber o projeto será a FAC Senac, entre 8 e 10 deste mês

Após o sucesso do evento ‘5G Weekend: conecte-se com o futuro’ realizado em setembro no Biotic, a GIANT Inovação deixará a nova tecnologia mais perto dos estudantes com o novo projeto: ‘5G Weekend na sua Facul’ do Distrito Federal. A iniciativa oferecerá exposição, palestras e um workshop para que os alunos possam conhecer e propor novas soluções a partir do 5G.

A primeira instituição de ensino a receber o projeto será a FAC Senac DF. Nos dias 08 a 10 de novembro, o ‘5G Weekend na sua Facul’ fará parte do evento da instituição: a 21ª Feira de Negócios. O evento é voltado para o público interno da instituição.

A programação começa com ‘Exposição de totens sobre a história da internet 5G’ e no dia 10, os alunos estão convidados a participar de uma palestra sobre as características e oportunidades de mercado que o 5G trará, além de um workshop sobre a temática.

“Chegou o momento de levar o projeto para as faculdades com o intuito de sensibilizar, inspirar e conscientizar os estudantes sobre a revolução que a nova tecnologia 5G irá trazer na maneira como nos relacionamos com as pessoas, com as marcas e com os objetos à nossa volta”, comentou Eliane Vallim, da GIANT Inovação.

O projeto prevê visitar mais três instituições de ensino durante o mês de novembro.

Programação do 5G Weekend nas Facul na 21ª Feira de Negócios da FAC Senac DF

08/11 – Exposição de totens sobre a história da internet 5G

09/11 – Exposição de totens sobre a história da internet 5G

10/11 – 9h – Palestra/Workshop – 5G Weekend (3h duração)

10/11 – 19h – Palestra Profª Camila Melo – Mercado de trabalho e seleção na área de TI

5G

O desembarque da tecnologia 5G nas capitais brasileiras abre caminho para o desenvolvimento de soluções e experiências inovadoras. O aumento exponencial da velocidade de conexão com o mundo digital deve resultar em inúmeras transformações na vida das pessoas e dos negócios.

A educação deverá ser um dos setores mais impactados com a chegada e a popularização da nova tecnologia. Alguns instrumentos já estão sendo utilizados nas instituições como o metaverso e os óculos de realidade virtual. Assim foi natural a escolha de faculdades para fomentar o 5G e pensar sobre as novas aplicações, além disso, vale destacar que nas salas de aula estão as mentes que criarão o futuro.

Brasília foi a primeira cidade no país a disponibilizar a tecnologia 5G no país, atualmente, a Agência Nacional de Telecomunicações já autorizou a ativação da nova rede em todas as capitais brasileiras.

Segundo Orlan Almeida, Head de Inovação da GIANT Inovação, “o 5G representa um sonho antigo da indústria de tecnologia que é a convergência digital de todas as mídias. Pela primeira vez, uma rede de comunicação sem fio será capaz de atender aos mais diferentes setores da sociedade, integrando pessoas, plataformas e equipamentos de forma totalmente transparente ao usuário final”, explica.

Serviço

‘5G Weekend na sua Facul’

Dias: 8 a 10 de novembro

Local: FAC Senac DF (SEP Sul Trecho 713/913, Bloco E, Edifício CNC Trade, Brasília)

Evento exclusivo para estudantes da faculdade