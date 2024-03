Gerente é suspeito de apalpar seios de menor aprendiz em Agência do Trabalhador

O suspeito teria abraçado a adolescente e a chamado de “meu amor”

O gerente de uma Agência do Trabalhador está sob investigação por suposto assédio sexual, após ser acusado de apalpar os seios de uma menor aprendiz dentro do estabelecimento público. O servidor comissionado teria abraçado a adolescente e a chamado de “meu amor”, além de oferecer-lhe carona.

No mesmo dia e mais cedo, outro funcionário também teria se aproximado por trás e beijado o pescoço da jovem. A adolescente estava trabalhando na agência há apenas um mês quando foi alvo dos dois servidores. Os dois foram exonerados três dias após o episódio vir à tona.

Ambos os suspeitos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que já instaurou um inquérito e está analisando as imagens do ocorrido. Os interrogatórios já foram realizados.

Segundo informações da investigação, as condutas dos dois suspeitos foram consideradas “isoladas” em relação aos demais servidores da unidade, ocorrendo em momentos distintos.