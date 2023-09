General Penteado depõe hoje na CPI da CLDF

A sessão foi antecipada devido ao feriado do Dia da Independência, que cai na quinta, exatamente o dia que o colegiado se reúne normalmente

Em mais uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o general Carlos José Assumpção Penteado, que era o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, será ouvido a partir das 9h desta segunda-feira (4).

A sessão foi antecipada devido ao feriado do Dia da Independência, que cai na quinta-feira, exatamente o dia que o colegiado se reúne normalmente.

Penteado era o secretário-executivo na gestão de Augusto Heleno, em 8 de janeiro, e se manteve no posto após a transição, trabalhando também com o general Gonçalves Dias. Ele acabou sendo exonerado do cargo e substituído pelo general Ricardo José Nigri ainda em janeiro.

Quando prestou depoimento à CPI, G. Dias citou que o seu ex-secretário-executivo chegou a sinalizar um cenário de tranquilidade às 14h do dia 8 de janeiro.

“Por volta das 14h, eu estava inquieto e preocupado, pois assistia pela TV as manifestações e elas não batiam com o clima de controle que me havia sido descrito. Decidi ligar para o celular general Penteado, que me disse que estava ‘tudo normal’, ‘tudo tranquilo’, e que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. Mas permaneci inquieto e decidi ir até o Palácio”, disse o general G. Dias.