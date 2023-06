GDF vai trazer população para dentro dos parques para garantir preservação

A ideia é levar a população para dentro dos espaços verdes como forma de aumentar a preservação e o cuidado com esses equipamentos públicos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quarta-feira (7), um decreto que cria o programa DF nos Parques, a ser implantado nas 86 unidades de conservação e 16 parques urbanos da capital. A ideia é levar a população para dentro dos espaços verdes como forma de aumentar a preservação e o cuidado com esses equipamentos públicos.

A iniciativa é uma ampliação do antigo programa Brasília nos Parques, que promovia, por meio de atividades gratuitas, o uso público das áreas verdes. Uma reformulação foi necessária tendo em vista o surgimento de novas secretarias envolvidas e com o intuito de inserir as regiões administrativas nas dinâmicas de uso dos espaços.

O objetivo do GDF é estimular a população e, principalmente, os moradores das regiões próximas aos parques e unidades de conservação a frequentarem esses espaços, bem como aumentar a assiduidade de usuários, a fim de que cooperem com sua proteção e uso sustentável.

“Estão de parabéns todos que fazem o sistema de meio ambiente no DF, que mantêm as nossas cidades cada vez mais belas e bonitas para que possamos acolher cada vez mais e melhor as pessoas. E fazemos não só no Plano Piloto, temos diversos parques e unidades de conservação espalhados pelas cidades e são todos elogiados pelos que habitam e chegam no DF”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

A partir do decreto, será criado um comitê gestor para coordenar o programa, formado por representantes titulares e suplentes de cada órgão envolvido. A equipe terá a função de formular um plano de trabalho que estabeleça atividades a serem realizadas nos equipamentos públicos no prazo de um ano, como feiras, palestras e atividades culturais e esportivas. Cada secretaria será responsável por pensar na forma de execução da atividade que proporá, como investimento e meio de realização.

“Precisamos das pessoas que utilizam os parques e as unidades de conservação envolvidas no cuidado com esses espaços. Mas cuidar com um sentimento de pertencimento, não de exclusividade. Com o entendimento de que os parques são de todos. É com a população que vamos garantir um meio ambiente melhor no futuro”, acrescenta o diretor-presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer.

O grupo deve iniciar os trabalhos em até 30 dias após a publicação do decreto no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). E deverá formular relatórios semestrais sobre as atividades desenvolvidas, que será enviado ao governador Ibaneis Rocha e disponibilizado no site da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema).

As medidas propostas no plano de trabalho deverão seguir as normas de cada unidade de conservação, estabelecidas pelo Instituto Brasília Ambiental, com o intuito de preservar o meio ambiente e evitar qualquer tipo de degradação.

‌“Buscamos promover o uso sustentável das unidades de conservação e dos parques, no sentido de aprimorar a experiência, com a oferta de serviços e atividades gratuitas relacionadas à saúde, educação, esporte, turismo, cultura e mais”, ressalta o assessor especial da Sema, Hugo Carvalho Sobrinho.

O comitê gestor será formado pelo Instituto Brasília Ambiental e pelas pastas do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema); de Cultura e Economia Criativa (Secec); de Educação (SEE); de Esporte e Lazer (SEL); de Turismo (Setur); de Saúde (SES); de Segurança Pública (SSP); de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri); da Mulher (SM); da Família e Juventude (SFJ); de Justiça e Cidadania (Sejus); de Atendimento à Comunidade (Seac); de Desenvolvimento Social (Sedes); de Governo (Segov); e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Mais ações

Também nesta quarta-feira, o governador Ibaneis Rocha assinou a portaria que institui o Comitê Técnico Permanente do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas. O grupo vai organizar as trilhas dos parques e unidades de conservação em parceria com a sociedade civil organizada e o setor privado. A finalidade é criar os Caminhos do Planalto Central e fomentar o turismo ambiental.

Para a superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) do Brasília Ambiental em exercício, Carolina Lepsch, os decretos assinados nesta quarta-feira pelo GDF possuem grande interface com o trabalho realizado nas unidades de conservação geridas pelo instituto. “Simbolizam a vontade do Brasília Ambiental em trazer a comunidade para perto, incentivando o uso público desses espaços em harmonia com a natureza. Tanto as trilhas ecológicas quanto as atividades de plantio conectam as pessoas com ambiente natural, resgatando e aumentando a sensação de pertencimento”, garante.

Com informações de Catarina Loiola e Ian Ferraz, da Agência Brasília