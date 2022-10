GDF vai investir R$ 55 milhões para trocar pavimento da DF-095

Na próxima segunda-feira (17) será dado início à retirada de meios-fios e defensas metálicas do canteiro central

A DF-095 (Estrada Parque Ceilândia – EPCL), receberá melhorias pontuais. Acontece que o Governo do Distrito Federal (GDF), irá preparar a pista de rolamento para o começo das obras de recuperação asfáltica – nas quais serão investidos aproximadamente R$ 55 milhões. Na próxima segunda-feira (17) será dado início à retirada de meios-fios e defensas metálicas do canteiro central para permitir a execução dos trabalhos.

Durante esse período, os serviços ocorrerão fora do horário de pico, das 9h às 16h, para evitar mais transtornos aos motoristas que trafegam pela região. No resto do dia, o trânsito fluirá normalmente sem nenhuma alteração.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) recomenda aos condutores, ciclistas e pedestres que circulam pelo local que redobrem a atenção nessa etapa e trafeguem com cautela, a fim de evitar acidentes ou situações de risco.

O DER-DF esclarece que as próximas etapas da obra serão informadas à população, com antecedência, à medida que os serviços forem avançando a fim de evitar transtornos e para que todos tenham condições de se preparar e buscar rotas e horários alternativos.

Cerca de 100 operários estarão envolvidos na troca do pavimento asfáltico, existente atualmente nesta rodovia distrital, por pavimento de concreto, ao longo das seis faixas de rolamento existentes em um trecho de 24 km (somados os dois sentidos).

Quando estiver concluída, a obra vai beneficiar os quase 120 mil motoristas que trafegam pela DF-095, oriundos das cidades de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Vicente Pires e Águas Lindas. Além disso, as obras também incluem a execução do sistema de drenagem, a sinalização horizontal e vertical, além de obras complementares, paisagismo e canteiro de obras.

“O tipo de pavimento que vai ser implantado tem durabilidade maior, com 20 anos de resistência. O asfalto atual apresenta rachaduras e afundamentos, em grande parte causados pelo excesso de carga dos caminhões. O novo material trará mais segurança e comodidade aos milhares de motoristas e pedestres que circulam pela rodovia”, explicou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

Morador de Taguatinga, o aposentado João Bosco Santana, comemora a realização da obra que vai melhorar as condições de tráfego na rodovia. “Felizmente, o asfalto aqui na Estrutural será trocado. Eu passo por aqui há muito tempo e esperava por esta boa notícia que veio agora na reta final do ano”, celebrou.

*Com informações do Agência Brasília