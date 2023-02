GDF vai investir R$ 21,5 milhões em obras de pavimentação no Itapoã

Serviços esperados há muitos anos pelos moradores da região incluirão drenagem de águas pluviais e calçadas em seis quadras

Mais um investimento importante será executado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Itapoã. A Companhia Urbanizadora da Nova Companhia (Novacap) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o extrato de contrato para realização das obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e calçadas nas quadras 202, 203, 318, 366, 378 e 379, além da complementação da Avenida Brasil até à DF-001. Ao todo, serão aplicados R$ 21,5 milhões na execução do projeto.

Joaquim de Jesus, que mora no Itapoã desde 2009, comemora a execução das obras e avalia que os serviços vão melhorar a qualidade de vida dos moradores | Foto: Divulgação/Ascom Itapoã

O eletricista Francisco da Conceição, de 50 anos, é morador da quadra 318 do Del Lago e já sofreu muito com as condições das vias não pavimentadas. “Estou aqui há 13 anos e as condições são precárias, principalmente em dias de chuvas. Mas o sonho de ver minha rua asfaltada vai se tornar realidade”, comemora Francisco.

Para o comerciante Joaquim de Jesus, 48 anos, as obras vão melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Moro aqui desde 2009, quando ainda era um setor de chácaras. Muitos governos se passaram e não se atentaram para resolver a falta de infraestrutura que afeta o local. Estamos muito contentes por ver mais uma etapa deste processo de licitação concluída. Já temos o contrato assinado, publicado e, em breve, as máquinas estarão nas ruas”, diz o comerciante.

A moradora Lúcia da Silva, 46 anos, não escondeu a satisfação com a boa notícia. “Há anos que convivemos com a poeira, lama, sujeira e doenças causadas pela falta do asfalto. Era uma melhoria aguardada por todos os moradores. Será uma alegria”, conta ela.

Fernando Leite, presidente da Novacap, destaca que o investimento proporcionará melhoria de vida aos moradores da cidade. “É com grande alegria que executamos mais esse serviço para o Itapoã. A Novacap trabalha para atender aos pedidos da população. A pavimentação e a drenagem das quadras levarão mais segurança para a comunidade, evitando erosões, acidentes com pedestres, prejuízos com carros e outros problemas que prejudicam a vida das pessoas”, avalia.

De acordo com o administrador regional do Itapoã, Raimundo Paz, a obra é uma das mais importantes por ser mais um avanço na urbanização da cidade. “É uma reivindicação antiga da comunidade que, com certeza, vai trazer mais desenvolvimento, mobilidade urbana e qualidade de vida. É uma intervenção importante para a região, pois a complementação da rede de drenagem nestas quadras vai melhorar o escoamento das chuvas que causam inundações em alguns pontos. Também será finalizada a pavimentação da Avenida Brasil, que passa em frente ao fórum, pelo Itapoã Parque e segue até à DF-001”, comenta o administrador, que destaca outras obras que já foram executadas ou estão em andamento, como a duplicação da DF-250, a construção do viaduto, do terminal rodoviário e três novas escolas.