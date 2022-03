GDF vai construir rota alternativa para a Cidade do Automóvel

O encontro com cerca de 30 empresários da Cidade do Automóvel aconteceu após os compromissos do governador durante a manhã na Cidade Estrutural

Em conversa com diversos representantes de agências de veículos seminovos, o governador Ibaneis Rocha determinou ao diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, a conclusão do projeto da via de acesso à Cidade Estrutural, na manhã de quarta-feira (16).

A demanda da categoria para a melhoria da infraestrutura da Cidade do Automóvel já é antiga. Segundo o governador, será uma via moderna, com três faixas, calçadas e ciclovias. A obra está orçada em R$ 30 milhões e a nova via deverá beneficiar 35 mil pessoas que passam pela região, diariamente. A estimativa do GDF é que a licitação seja realizada em cerca de 90 dias.

“Vocês são alguns dos maiores pagadores de impostos da cidade, colocando à disposição do DF um grande volume de recursos. Sabemos a quantidade de pessoas que vocês empregam, pessoas que atendem à comunidade diariamente e merecem carinho. O Fauzi vai trabalhar para concluir esse projeto imediatamente”, garantiu.

De acordo com o presidente da Associação de Revendedores de Veículos do DF (Agenciauto), José Neto, com o engarrafamento no local, a partir das 17h, é impossível andar na cidade. “Até porque a região está crescendo muito. Hoje são 35 mil pessoas circulando aqui dentro e às 17h só temos uma saída, que é a inversão da via Estrutural”, afirmou Neto.

Outra demanda dos empresários foi a construção da rede de drenagem de águas pluviais da Cidade do Automóvel, ao que o governador anunciou que será feita por meio de emendas parlamentares.

José Neto agradeceu ainda os esforços do GDF em prol do setor produtivo, principalmente durante o período mais crítico da pandemia. “Assim que foi decretado o lockdown, nos reunimos com o governador e ele atendeu a nosso pleito para que as lojas se mantivessem abertas, com atendimento por agendamento. Isso continua sendo realidade, sem grandes fluxos de clientes, e os empresários permanecem gerando emprego e renda para a cidade”, destacou.O encontro com os empresários da Cidade do Automóvel aconteceu após os compromissos do governador durante a manhã na Cidade Estrutural. Estavam presentes cerca de 30 comerciantes.