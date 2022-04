GDF vai capacitar várias pessoas na região do Sol Nascente, pelo programa Capacita Sol Nascente

O Governo do Distrito Federal, torna público o edital para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional

Por Mariana Haun

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, torna público o edital para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “Capacita Sol Nascente”.

O processo seletivo tem como objetivo o preenchimento de 200 vagas na Região Administrativa do Sol Nascente, no período noturno, e mais 100 vagas para cadastro reserva, destinada a participação de curso profissional para: Cabeleireiro, Manicure e Pedicure e Designer de sobrancelhas.

Como requisito é necessário que: a pessoa seja brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, maior de 16 anos e residente do Sol Nascente-DF.

Os participantes deveram ter carga horária mínima de 450 horas de aulas, equivalente à frequência mínima de 75% da carga horária total, com aproveitamento do curso de, no mínimo 60%, devidamente validado pela entidade qualificadora, por meio de Prova Prática, que terá peso 6, e de Prova Teórica, que terá peso 4.

As inscrições ficaram abertas de 11/04/2022 a 17/04/2022.

*Com informações da Secretaria de Estado de Trabalho