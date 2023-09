GDF tem vagas abertas para estágio e qualificação profissional

Programas e processos seletivos oferecem mais de 8 mil oportunidades de capacitação para ajudar jovens a ingressar no mercado de trabalho

O Governo do Distrito Federal (GDF) está com vagas abertas, por meio de programas e processos seletivos, para jovens que desejam entrar no mercado de trabalho. De estágio remunerado a cursos profissionalizantes, são muitas as oportunidades.

Na segunda-feira (11), o programa QualificaDF vai abrir inscrições para 8 mil vagas em 40 cursos gratuitos do QualificaDF. A iniciativa promove a qualificação profissional em diversas atividades, promovendo cursos de cabeleireiro, açougueiro, assistente administrativo e manicure e pedicure, por exemplo. As inscrições poderão ser feitas, a partir de segunda, pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

O QualificaDF tem uma versão, o QualificaDF Móvel, que dispõe de carretas que vão até as regiões administrativas para facilitar o acesso da população à capacitação profissional. No fim de agosto, 880 alunos participaram da formatura, em Ceilândia, da 8ª Etapa do QualificaDF Móvel. Nesta edição, as carretas percorreram as regiões de Santa Maria, Brazlândia, São Sebastião e Ceilândia.

Foram oferecidos cursos de auxiliar de recursos humanos, atendente de farmácia, administração de serviços hospitalares, cuidador/atendente de pet shop, operador de microcomputador (informática básica), auxiliar administrativo, design gráfico e manutenção de aparelhos de celulares.

Jovens aprendizes e estágios remunerados

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está com processo seletivo aberto para empregar 60 aprendizes. São 40 vagas para assistente administrativo e mais 20 para técnico em redes de computadores.

Para o primeiro cargo, os candidatos devem ser estudantes do ensino fundamental, do ensino médio ou ter concluído o ensino médio, com idade mínima de 14 anos. Já o cargo de técnico em redes de computadores exige que os candidatos estejam regularmente matriculados a partir do 2º ano do ensino médio ou tenham concluído o ensino médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ambos os cargos, a jornada é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 720 mais benefícios no valor de R$ 546,71. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 no site da companhia.

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) também está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio remunerado para ensino técnico e superior. A seleção é para cadastro de reserva e, à medida que surgir necessidade, os selecionados serão convocados. O estágio na Terracap oferece bolsa de R$ 800 mais benefícios de R$ 10 por dia útil trabalhado. As inscrições devem ser feitas, até o dia 20 de setembro, neste link.

Outro programa do governo é o RenovaDF, lançado em 2021 e considerado um dos maiores programas de qualificação profissional e social do país, sendo reconhecido também internacionalmente, em especial pelo atendimento a imigrantes, que fazem parte dos grupos de vulneráveis atendidos pelo programa. Durante três meses, os participantes do RenovaDF aprendem noções básicas de carpintaria, jardinagem, serralheria e hidráulica ao mesmo tempo em que recuperam equipamentos públicos da cidade.

O RenovaDF já formou 12 mil aprendizes. De 2021 até agosto deste ano, foram recuperados 1.507 equipamentos públicos do DF, entre praças, parques, parquinhos, campos sintéticos, quadras poliesportivas e de areia e pontos de encontro comunitário (PECs) em 21 regiões administrativas. No fim de julho, a Sedet divulgou a lista dos selecionados para o 4º ciclo do programa em 2023. Fique atento às próximas oportunidades no site da Sedet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra frente de trabalho do GDF para facilitar a entrada de jovens no mercado de trabalho é o programa Jovem Candango, onde o participante acessa uma vaga de jovem aprendiz e tem a oportunidade de participar de um curso teórico por semana, com temas referentes ao mercado de trabalho. Esse programa é a principal ponte entre jovens do DF e o mercado de trabalho.

Em agosto, a Secretaria da Família e Juventude (SFJ) divulgou a lista de pré-classificados para o preenchimento de 1.800 vagas. Na segunda edição de 2023, 431 adolescentes com idades entre 14 e 18 anos já foram contratados. Acompanhe a página do programa para as próximas oportunidades.