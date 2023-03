GDF retira famílias de terreno irregular em Santa Maria

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também participou da ação, que aconteceu às margens da rodovia BR-040

Acontece nesse momento uma operação do Governo Federal, em conjunto com o DF Legal e a Terracap, a derrubada de barracos irregulares em Santa Maria, próximo ao Condomínio Total Ville. O local já foi alvo de uma operação igual em outubro do ano passado.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também participou da ação, que aconteceu às margens da rodovia BR-040.

Sãos mais de 400 baracos construídos na área que é de propriedade da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, a Terracap. Porém, segundo o GDF, apesar das diversas propriedades, poucas estão ocupadas.

Reportagem em atualização