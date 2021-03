GDF registra pior demanda de leitos de UTI desde o início da pandemia

Na manhã deste domingo (14), a lista de espera por unidades de terapia intensiva (UTIs) na rede pública de saúde do Distrito Federal tem 222 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus

De acordo com os dados são do sistema InfoSaúde, do GDF, a taxa de ocupação de leito adulto na rede pública da capital chegou em 99,6%. Na manhã deste domingo (14), a lista de espera por unidades de terapia intensiva (UTIs) na rede pública de saúde do Distrito Federal tem 222 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.

Essa é a pior demanda desde o início da crise de saúde pública no Distrito Federal. A ocupação atual de UTIs para tratamento do novo coronavírus, no geral, gira em torno dos 96,47%.

Atualmente são 301 leitos para Covid-19 ocupados e 11 vagos na rede pública. No entanto, três são neonatais, sete pediátricos e apenas um adulto. Outros 14 estão bloqueados ou aguardando liberação.

A rede privada de saúde está com taxa de ocupação de 98,7%. São 321 leitos de UTI Covid ocupados, cinco disponíveis — destes, apenas um é pediátrico — e um bloqueado.