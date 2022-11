GDF reforça unidades rurais de saúde

“Nós temos algumas unidades básicas de saúde e atendimentos que acontecem em regiões mais remotas, então vamos conseguir fazer os atendimentos de maneira mais adequada”

As unidades de saúde localizadas nas áreas rurais do Distrito Federal foram reforçadas com carros distribuídos pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (23). Sete caminhonetes cabine dupla, com espaço para carga e cinco passageiros, estão preparadas para deslocamentos em estradas de terra.

“Nós temos algumas unidades básicas de saúde e atendimentos que acontecem em regiões mais remotas, então vamos conseguir fazer os atendimentos de maneira mais adequada”, afirma o superintendente da região de saúde Sul, Diego Fernandes da Silva, responsável por uma das áreas beneficiadas.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio destacou que a nova frota vai ajudar, principalmente, a atenção primária. “Queremos com esses carros fortalecer as entregas de medicamentos e insumos principalmente nas UBSs. A gente vai fortalecer a logística para evitar que os usuários fiquem sem o atendimento de suas demandas na ponta”, avalia.

“Vamos verificar a disponibilidade para fornecer outras caminhonetes. Se não for neste contrato, pode ser com outros, já que estão previstas novas contratações para 2023”Anderson Fabrício de Alcântara, subsecretário de Gestão de Contratos Corporativos da Seplad

Entre as atividades previstas, estão o transporte de vacinas e de medicamentos, atendimento domiciliar, apoio às equipes em trabalhos volantes e até apoio à verificação de óbitos. As caminhonetes também vão atuar no Gama, Santa Maria, Brazlândia, Ceilândia, Sobradinho, Planaltina, São Sebastião, Itapoã, Paranoá e Jardim Botânico.

Os veículos foram repassados à Secretaria de Saúde pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad). De acordo com o subsecretário de Infraestrutura da Secretaria de Saúde, Mário Furtado, o recebimento da frota é fundamental para melhorar o atendimento à população. “Vamos solicitar mais caminhonetes para reforçar o trabalho das nossas regiões de saúde”, diz.

O subsecretário de Gestão de Contratos Corporativos da Seplad, Anderson Fabrício de Alcântara, destaca que o contrato prevê o aluguel de 36 veículos para todo o complexo administrativo do Distrito Federal. “Vamos verificar a disponibilidade para fornecer outras caminhonetes. Se não for neste contrato, pode ser com outros, já que estão previstas novas contratações para 2023”, afirma.

*Com informações da Agência Brasília