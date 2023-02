GDF reduz tarifa técnica em três áreas do transporte público coletivo

Valores reduzidos ajudam o governo a manter a acessibilidade aos usuários; preço das passagens segue sem alteração

O Governo do Distrito Federal (GDF) reduziu os valores das tarifas técnicas de três áreas operacionais do transporte público coletivo. Os cálculos são da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), que homologou a revisão tarifária com efeito retroativo a 1º de janeiro deste ano.

A tarifa técnica é um benefício para os usuários do transporte coletivo, pois impede que o custo do sistema seja integralmente do passageiro. Uma parte é paga pelo usuário, por meio da passagem, e o governo arca com o restante.

Os novos valores de tarifas técnicas foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (28) e são de R$ 7,7921 (área 1), R$ 9,2210 (área 3) e R$ 10,8994 (área 5).

O valor da tarifa técnica é calculado com a divisão do custo total do transporte público coletivo pela quantidade de passageiros transportados no período. Quando cai a quantidade de pessoas transportadas e o custo se mantém alto, ocorre o aumento do valor da tarifa técnica. Já se houver mais passageiros e o custo cair, o valor da tarifa técnica é menor e, consequentemente, há uma redução no valor da parte que é paga pelo governo.

A tarifa técnica é importante para o governo manter o equilíbrio financeiro do sistema de transporte público coletivo, e a redução desses valores ajuda a garantir a modicidade tarifária, com passagens mais acessíveis para a população.

Com informações da Agência Brasília