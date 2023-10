GDF recebe equipamentos e móveis do TJDFT

Foram 1.036 aparelhos de informática e 527 itens de mobiliário doados a escolas e órgãos do Distrito Federal

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) doou, nesta quarta-feira (18), 1.036 equipamentos de informática e 527 itens de mobiliário para o Governo do DF. Dentre os aparelhos e móveis doados estão: computadores, monitores, microcomputadores, scanners, armários, mesas, cadeiras e bebedouros.

Os bens doados já estão em posse do GDF, e foram destinados para escolas públicas e órgãos da capital. Na cerimônia de entrega, no Espaço Flamboyant do TJDFT, o governador Ibaneis Rocha agradeceu a doação e reforçou a parceria entre o GDF e o Tribunal em outras pautas, como o combate à violência doméstica.

“Agradeço ao Tribunal de Justiça pela sensibilidade em fazer essas doações a vários órgãos da administração do Distrito Federal, inclusive à administração regional. A Polícia Militar, ao Sistema Penitenciário que é muito carente de recursos. Ficamos muito felizes em estarmos nessa parceria com o Tribunal. Uma parceria que se mostra efetiva em diversas áreas. Nós não conseguimos administrar essa cidade sem a participação efetiva do Tribunal.”, comentou Ibaneis.

O governador ainda completou: “Brasília tem demandas diversas, na área ambiental, da educação, da saúde e dos conflitos agrários, e a interferência direta do Tribunal nos ajuda muito na solução dos problemas do dia a dia. Como na questão da violência doméstica, precisamos trabalhar em conjunto, não se resolve o problema da violência doméstica se não for um trabalho de todas as instituições, e o Tribunal tem uma participação efetiva nessa questão”.

Para o presidente do TJDFT, desembargador Cruz Macedo, a entrega demonstra uma ação de cooperação do Tribunal com o GDF: “Graças ao nosso processo eletrônico, vários mobiliários se tornaram desnecessários para o Tribunal, mas todos estão em perfeitas condições e servem para contribuir para a melhoria da prestação de serviço do executivo”.

“É uma satisfação poder participar de ações conjuntas para melhorar a prestação de serviço do Distrito Federal. Como eu destaco a questão da violência contra a mulher, temos nos dedicado muito a esse tema. Nós precisamos não só processar, prender e condenar esses autores de crimes de violência doméstica, mas sobretudo nós precisamos prevenir e evitar esses crimes que são bárbaros”, finaliza Cruz Macedo.

A cerimônia de entrega dos bens doados contou com a presença do governador Ibaneis Rocha, do presidente do TJDFT, Cruz Macedo, do primeiro vice-presidente do TJDFT, Ângelo Passareli, da secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, do secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles, do comandante geral da PMDF, coronel Adão Macedo, e da administradora regional do Riacho Fundo II, Ana Maria.