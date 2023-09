GDF recebe autorização para a construção de mais dois hospitais públicos

O presidente da Novacap, Fernando Leite, reforça o compromisso da companhia em atender todas as exigências do Tribunal de Contas do DF

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) está complementando o processo de contratação de empresas especializadas para a construção de hospitais nas regiões administrativas do Guará e Recanto das Emas. Conforme solicitação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, vários ajustes serão feitos para garantir que o processo licitatório atenda às exigências legais, promovendo assim uma contratação transparente e eficaz.

Entre as determinações do tribunal, estão a inclusão de informações relacionadas à estética do projeto arquitetônico, a adoção de providências para garantir que os valores ofertados estejam alinhados à realidade do mercado local, além da realização da licitação em formato eletrônico.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, reforça o compromisso da companhia em atender todas as exigências do Tribunal de Contas do DF: “Estamos totalmente alinhados às orientações do TCDF para garantir uma licitação transparente e justa. Vamos adequar todos os instrumentos necessários para fazer uma republicação dos editais e contamos com a expertise de empresas especializadas para executar esses importantes projetos que irão fortalecer a saúde pública no Distrito Federal.”

A continuidade do processo licitatório, entretanto, está condicionada à republicação do edital e à reabertura de prazos, conforme estabelece a Lei nº 13.303/16. Esta medida busca assegurar que as providências corretivas indicadas sejam atendidas antes do início das obras.

Além disso, o Tribunal de Contas autorizou a inclusão desta licitação nos planos de fiscalização para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, garantindo um acompanhamento contínuo e a aplicação de medidas corretivas ou preventivas quando necessárias.

*Com informações da Agência Brasília